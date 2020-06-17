SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe sözleri! "Gol yemek için rakibe gerek yok"

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe sözleri! "Gol yemek için rakibe gerek yok"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2020 21:18 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe sözleri! "Gol yemek için rakibe gerek yok"

beIN SPORTS açıklamalarda bulunan Mehmet Demirkol çarpıcı ifadeler kullandı. Sosyal medyada çok konuşulan sözleri kısa süre içinde gündem oldu.

"RAKİBE İHTİYAÇ YOK"

Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe'nin gol yemesi için rakibe gerek yok. Kendi kendine gol yiyebiliyor. Trabzonspor da ne olursa olsun atabiliyor. Bir anını bulup atabiliyor. Fenerbahçe'nin bu kadar kötü bir kadro, takım olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"FENERBAHÇE DEPRESYONDA"

Mehmet Demirkol, "Problem şu; Fenerbahçe, çok derin bir depresyonda. Çok ağır bir depresyon yaşıyor yani. İçinden çıkamadığı depresyonun yanı sıra, panik ataklar da yaşıyor. Psikolojisi çok korkunç." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
F.bahçe'den Nihat Özdemir açıklamasıF.bahçe'den Nihat Özdemir açıklaması
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Emre'nin Cüneyt Çakır'a ne dediği belli oldu

Emre'nin Cüneyt Çakır'a ne dediği belli oldu

2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da!

2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da!

Beşiktaş'ta isyan çıkartan gelişme!

Beşiktaş'ta isyan çıkartan gelişme!

Nihat Özdemir istifa etti

Nihat Özdemir istifa etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kulübü satın alıyor!

Kulübü satın alıyor!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe sözleri! "Gol yemek için rakibe gerek yok"

Fenerbahçe'nin gol yemesi için rakibe gerek yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe'den flaş açıklama

Fenerbahçe, Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

F.bahçe'den Nihat Özdemir açıklaması

Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Nihat Özdemir istifa etti

Fenerbahçe'de kupa hasreti 6 sezona çıktı

Fenerbahçe kupayı unuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.