Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe sözleri! "Gol yemek için rakibe gerek yok"

beIN SPORTS açıklamalarda bulunan Mehmet Demirkol çarpıcı ifadeler kullandı. Sosyal medyada çok konuşulan sözleri kısa süre içinde gündem oldu.

"RAKİBE İHTİYAÇ YOK"

Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe'nin gol yemesi için rakibe gerek yok. Kendi kendine gol yiyebiliyor. Trabzonspor da ne olursa olsun atabiliyor. Bir anını bulup atabiliyor. Fenerbahçe'nin bu kadar kötü bir kadro, takım olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"FENERBAHÇE DEPRESYONDA"

Mehmet Demirkol, "Problem şu; Fenerbahçe, çok derin bir depresyonda. Çok ağır bir depresyon yaşıyor yani. İçinden çıkamadığı depresyonun yanı sıra, panik ataklar da yaşıyor. Psikolojisi çok korkunç." ifadelerini kullandı.

