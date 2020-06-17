Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe sözleri! "Gol yemek için rakibe gerek yok"

beIN SPORTS açıklamalarda bulunan Mehmet Demirkol çarpıcı ifadeler kullandı. Sosyal medyada çok konuşulan sözleri kısa süre içinde gündem oldu.
Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe'nin gol yemesi için rakibe gerek yok. Kendi kendine gol yiyebiliyor. Trabzonspor da ne olursa olsun atabiliyor. Bir anını bulup atabiliyor. Fenerbahçe'nin bu kadar kötü bir kadro, takım olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Mehmet Demirkol, "Problem şu; Fenerbahçe, çok derin bir depresyonda. Çok ağır bir depresyon yaşıyor yani. İçinden çıkamadığı depresyonun yanı sıra, panik ataklar da yaşıyor. Psikolojisi çok korkunç." ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu Galatasaray'dan ayrılıyor!
F.bahçe'den Nihat Özdemir açıklaması
Emre Belözoğlu, kulübün nefret sebebi
Şampiyonluk şansımız devam ediyor
Nihat Özdemir istifa etti
Efsane isimden Ali Sami Yen itirafı
Beşiktaş'ta isyan çıkartan gelişme!
Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı
Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılıyordu
Muslera kendisini destekleyenleri unutmadı
Almanya'da şampiyon değişmedi! 8. kez...
Dev karşılaşmada kadroya alındı!
Dili boğazına kaçmıştı... Yaşananları anlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum