SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Mehmet Demirkol'dan flaş iddia! ''Ciddi bir kaynaktan duydum, takımdan ayrılıyor"

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia! ''Ciddi bir kaynaktan duydum, takımdan ayrılıyor"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.08.2024 20:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta son oynanan ve 2-0 kazanılan Samsunspor maçında süre alamayan Ernest Muçi ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Gazeteci Mehmet Demirkol'un iddiasına göre Muçi'nin transferi an meselesi...

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia! ''Ciddi bir kaynaktan duydum, takımdan ayrılıyor"

Beşiktaş'ın geçen senenin devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro bonservis ödeyip aldığı Ernest Muçi takımdan ayrılabilir. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne bir türlü giremeyen yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

DEMİRKOL DUYURDU! "AYRILIYOR"

Screenshot_1

Ünlü gazeteci Mehmet Demirkol Muçi hakkında açıklamalarda bulundu. Demirkol, "Ciddi bir kaynaktan duyduğuma göre; Beşiktaş'ta Ernest Muci satılıyor.” açıklamasını yaptı.

ASTON VILLA TALİP

Screenshot_2

İngiliz ekibi Aston Villa'nın Muçi için Beşiktaş'a 14 milyon Euro önerdiği iddia edilirken siyah-beyazlıların genç oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Demirkol beşiktaş Ernest Muci
En Çok Okunan Haberler
Instagram yasağı kararına isyanıyla gündem olan kadın tutuklandı

Instagram yasağı kararına isyanıyla gündem olan kadın tutuklandı

İslam Memiş tarih vererek uyardı

İslam Memiş tarih vererek uyardı

Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Okan Buruk'a olay yaratan ifadeler!

Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Okan Buruk'a olay yaratan ifadeler!

Arda Güler'in performansı sonrası Mbappe daha fazla dayanamadı!

Arda Güler'in performansı sonrası Mbappe daha fazla dayanamadı!

70 milyon Euro'ya transferi gerçekleşti!

70 milyon Euro'ya transferi gerçekleşti!

''Tur atlama şansımız yüzde 1000''

''Tur atlama şansımız yüzde 1000''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.