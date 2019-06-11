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Mehmet Demirkol'dan flaş İzlanda - Türkiye paylaşımı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 11.06.2019 09:18 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, İzlanda ile oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeri H Grubu mücadelesi öncesinde yaşanan krizler ile ilgili paylaşımda bulundu.

Mehmet Demirkol'dan flaş İzlanda - Türkiye paylaşımı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi İzlanda ile yaşanan krizin ardından Mehmet Demirkol kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Demirkol bugün ki maç ile ilgili ‘Dünya Şampiyonu’nu pozisyon vermeden ezmiş, 8 atmış yememiş pırlanta gibi bir ekip… 2 köylü pasaport memuru, bir kötü bulaşık fırçası komedyeni bu şahane tabloyu yeni bir İsviçre Rezaleti’ne çevirirse yazık olur. Oyunda kalın gençler.’ dedi. Demirkol’un bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Demirkol İzlanda Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam çok haklı bizim medya önce kudurtur milleti sonra da haber yapar İsviçre de aynısını yaptı biz 2 misli beklettik sende aynısını yaparsın olur
izlandalıların pasaport kontrol işini bana versinler. Bugün git yarın gel :)
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