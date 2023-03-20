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Mehmet Demirkol, puan tartışmasının ardından patladı! 'Geçiniz kardeşim, kandırmayın!'

20.03.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında felaketten en çok etkilenen illerin takımları Gaziantep FK ve Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından iki takım ile maçları olan ekiplerin hükmen galip sayılması yönünde karar verilmişti. TFF'nin açıklamasıyla birlikte Süper Lig için play-off tartışmaları çıkmıştı. Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, konuya ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

Mehmet Demirkol, puan tartışmasının ardından patladı! 'Geçiniz kardeşim, kandırmayın!'

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılmıştı. Yaşanan felaketten en çok etkilenen illerden Gaziantep ve Hatay'ın Süper Lig'de mücadele eden takımları çekilme kararı almıştı. TFF, Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarda hükmen yenik sayılacağını açıklamıştı.

TFF'nin bu kararının ardından Spor Toto Süper Lig için play-off iddiaları gündeme gelmiş ve günler boyunca tartışılmıştı.

Konu üzerine spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Demirkol'un yorumları;

"BEŞİKTAŞ YARIŞTA OLMADIĞI İÇİN..."

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"Fenerbahçe ve Galatasaray, puan anlamında Gaziantep ile Hatayspor'un çekilmesinden birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlar. Bunlardan biri, diğerine üstünlük sağlasaydı kavga çıkardı. Şu an durum Beşiktaş'ın aleyhine ama yarışta olmadığı için sesi az çıkıyor."

"GEÇİNİZ, KANDIRMAYALIM"

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"Soruyu soruyorum; Fenerbahçe ile Galatasaray, Gaziantep ve Hatayspor hükmenlerinde eşit durum olmasaydı, bu kararı alabilir miydiniz? Mümkün mü böyle bir şey? Geçiniz ağabey, kandırmayalım kendimizi."

"SEN YAPMAYACAK MIYDIN KARDEŞİM?"

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"Fenerbahçe ya da Galatasaray; Antep ile Hatay'a iki maçı da kaybetmiş olsaydı ve yine Fenerbahçe ya da Galatasaray, o iki maça çıkmadan 6 puan alıyor olsaydı itiraz etmeyecek miydin? Herkes; Şenol Güneş'e laf atıyor, sen yapmayacak mıydın kardeşim?"

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