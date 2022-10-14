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  4. Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'den göğüs dekolteli paylaşım! Yorum yağdı

Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'den göğüs dekolteli paylaşım! Yorum yağdı

14.10.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Dinçerler ile evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Hadise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendine hayran bıraktı. Mini etekli ve göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Hadise'ye binlerce övgü dolu yorum geldi.

Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'den göğüs dekolteli paylaşım! Yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede ve 5 dakikada sonlandırdı.

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Ünlü şarkıc takipçileriyle siyah beyazlı çok özel karelerini paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

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Perşembe gününe özel TBT yapan şarkıcının paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve yorum alırken, "Ayrılığın şerefine..." yorumu dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise mehmet dinçer
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