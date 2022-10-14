Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise'den göğüs dekolteli paylaşım! Yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede ve 5 dakikada sonlandırdı.

Ünlü şarkıc takipçileriyle siyah beyazlı çok özel karelerini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.



Perşembe gününe özel TBT yapan şarkıcının paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve yorum alırken, "Ayrılığın şerefine..." yorumu dikkat çekti.





