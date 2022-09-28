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Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğu iddia edilen Zehra Çilingiroğlu kimdir, kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu aslen nereli?

28.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nun ismi, son olarak Hadise'nin boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Dinçerler ile anıldı. Peki Zehra Çilingiroğlu kimdir, kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu aslen nereli? İşte hayatı...

Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğu iddia edilen Zehra Çilingiroğlu kimdir, kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu aslen nereli?

Ünlü şarkıcı Hadise ile boşanma aşamasında olduğu bilinen Mehmet Dinçerler hakkında ortaya atılan iddia şaşırttı. Rodos'ta tatile çıktığı bilinen Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Peki Zehra Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler sevgili mi? Zehra Çilingiroğlu kimdir?

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

15 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Çillingiroğlu, oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ile iş insanı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızıdır. Zehra ismi ise Kaya Çilingiroğlu'nun babası Prof. Dr. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun annesinin ismi olması sebebiyle verilmiştir. Zehra’nın babası aslen Trabzon Sürmeneli ve annesi Hülya Avşar ise Ardahanlıdır. Zehra Çillingiroğlu’nun Kaya Çilingiroğlu ikinci evliliğinden olan Feraye Tanyolaç'tan olan Hüseyin Kaya isimli üvey erkek kardeşi bulunmaktadır.

24 yaşında olan Zehra Çillingiroğlu şu anda bekardır. Ünlü isim, Londra Westminster Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Boyu 1.65'dir ve kilosu ise 62’dir. Çilingiroğlu'nun burcu Oğlak'tır. Zehra Çilingiroğlu'nun Beşiktaş'lı olduğu bilinmektedir.


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