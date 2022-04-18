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  4. Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise müstakbel görümcesini paylaştı

Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise müstakbel görümcesini paylaştı

18.04.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, Dinçerler ailesinin hemen hemen tüm fertleri ile arasını iyi tutmaya çalışıyor. Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan Hadise, müstakbel görümcesini paylaşıp doğum gününü kutladı.

Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise müstakbel görümcesini paylaştı

Hadise sosyal medyayı aktif kullanıyor ancak kimseyi takip etmiyor. Kız kardeşlerini ve erkek kardeşini dahi takibe almayan Hadise'nin takip ettikleri sadece müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile markası oluyor. Ancak ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde bir ilke imza attı. Hadise sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi ile çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

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HADİSE'DEN GÖRÜMCE PAYLAŞIMI

Bir diğer görümcesi olan Tuğba'nın düğününde birlikte dans ettiği ikinci görümcesinin doğum gününü kutlayan Hadise, "En tatlı ruha mutlu yıllar" notunu düştü.

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Hadise
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