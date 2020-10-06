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Mehmet Ekici kulüpsüz kaldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.10.2020 20:00 | Son Güncelleme

Eski Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici kendine takım arıyor. Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Türkiye ve Avrupa'da kendine kulüp bulamayan Ekici, kulüpsüz kaldı.

Mehmet Ekici kulüpsüz kaldı!

2017’de Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye gidebilmek için kadro dışı kalmayı göze alan ve 6 ay futbol oynamayan Ekici, sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme yapmıştı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici beklenen haberi alamamış ve Fenerbahçe oyuncuyla yollarını ayırmıştı.Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra serbest statüde bulunan Mehmet Ekici, halen kendine takım bulamadı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Beter olsun satıcı :))
yazık oldu harika Bir oyuncuydu Tolga ciğerci den Bin kat daha iyiydi
yazık ettın süper baslayıp hüsranla biten karıyerine.sen kalk bayern munih ın altyapısında yetıs.trabzon olmadı fenerbahce neden olmadı.eger bıraz uyumlu olsa sendne cok guzel serbest forvet arkası 10 numara olurdu.serbest vurusların uzakdan cektıgın sutlar yeterdı ama harcadın kendını.sankı son 5 senede kafanda futbolu bitırmısın bır turlu odaklanamadın.ınsallah gerı kalan yşında kendıne bır reset atıp yenı bır baslangıc yaparsın.artık bunun ıcınde kucuk buyuk demeyıp bır yerden baslayıp tekrar yukselıse gecıp gercek ekıcıyı herkeze gösterıceksın hakkında hayırlısı olsun
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