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Mehmet Fendoğlu: Küme düşme kaldırılsın

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda söz alarak 2019-2020 sezonunda liglerden küme düşmenin kaldırılması için talepte bulundu.

Mehmet Fendoğlu: Küme düşme kaldırılsın

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, bu sezon liglerden küme düşmenin kaldırılmasını istedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu yaptığı konuşmasında, "Öncelikle, Süper Lig’de şampiyon olan Başakşehir'e başarılar diliyorum. Yine Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'a ve Hatayspor'a da bundan sonraki süre içerisinde başarılar dilerim. Bugün Kulüpler Birliği Vakfı, 18 kulüp ve Lig'e çıkan Erzurumspor ve Hatayspor Kulüp Başkanlarıyla beraber ortaklaşa bir karar aldı. Bu karar Bu seneye mahsus olmak üzere liglerden düşme olmasın kararı ve bu kararı da Türkiye Futbol Federasyonuna ilettiler. Ümit ediyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu da bu kararı uygular. Çünkü bu sene -olağanüstü- depremler, virüs, corona virüs, hastalıklardan muzdarip olan takımlarımız eşit şartlarda yarışmadılar. Biz de şehrimiz Malatya adına, Kayseri adına, Ankara adına bu yıl küme düşmesin, bu küme düşmenin kaldırılması, futbolumuz adına doğru bir karar olacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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