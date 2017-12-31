Mehmet Günsür İstanbul-Roma arası 120 kez uçtu

''Geçenlerde hesapladım, Şubat 2017'den bu yana Roma-İstanbul arası 120 kez yolculuk etmişim. Katerina da bu süre içinde 20 kez uçmuş.

Uçak kazasında ölme ihtimalim gün geçtikçe artıyor. Bazen uçuş sırasında 'Ne tarafa gidiyordum?' diye kafam karışıyor. Hafta içi İstanbul, hafta sonları ise mutlaka Roma'dayım.''

''EŞİM ZEVKLE İZLİYOR''

Serenay Sarıkaya ile 'Çi' dizisindeki sevişme sahnelerine Mehmet Günsür'ün 11 yıllık eşi, üç çocuğunun annesi Katerina Mongio'nun kızdığı konuşuluyordu.

Mehmet Günsür 11 yıllık eşi, üç çocuğunun annesi Katerina Mongio'nun bu durumdan rahatsız olmadığını söylemişti.

Oyuncu, ''Katerina'nın sevişme sahnelerini izlemediği, beni kıskandığı konuşuluyor. Bu çok komik. Çünkü eşim diziyi zevkle izliyor, beğeniyor, ekibi takdir ediyor. Ayrıca Serenay ile araları çok iyi'' demişti.