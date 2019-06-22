Mehmet Günsür kime oy vereceğinin sinyalini verdi!

Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

"ÖNCE ÇİÇEK AÇTIK ŞİMDİ MEYVE VERECEĞİZ"

Twitter hesabından 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimi öncesi mesaj yayınlayan ünlü oyuncu Mehmet Günsür, "Önce çiçek açtık şimdi meyve vereceğiz... Her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.



