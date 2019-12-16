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Mehmet Günsür'ün Kanaga dizisine Asya'dan iki ödül

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Mehmet Günsür, Caterina Mongio, Kaan Yüceil ve Tolga H. Yüceil’in hikâyesini yazdığı; yönetmenliğini ise yine Caterina Mongio ve Tolga H. Yüceil’in üstlendiği, bağımsız web dizisi Kanaga ödüllere doymuyor!

Mehmet Günsür'ün Kanaga dizisine Asya'dan iki ödül

Mehmet Günsür başrolünü üstlendiği ve hikâyesini yazdığı bağımsız web dizi Kanaga ile iki ödül aldı.

Dünyaca ünlü birçok festivallerden davet alan ve ödüllerle dönen Kanaga’ya son olarak Asya internet film, dizi ve müziklerine ödüller veren “Asia Web Awards”dan en iyi oyuncu (Mehmet Günsür) ve en iyi yapım tasarımında iki ödül aldı.

Kanaga

Daha önce sadece festivallerde gösterilen Kanaga bugüne kadar Berlin WebFest, Bilboa Seriesland, Sicilya WebFest festivallerinde yarıştı. Bu festivallerden en iyi internet dizisi, en iyi senaryo, en iyi yönetmen, en iyi müzik ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında ödüller kazandı.

KANAGA KONUSU

Annesinin ölümünün ardından, babasının ölümüyle ilgili hiç bilmediği şeyleri öğrenen Mardin, bu sırrın peşine düşmeye karar verir. Babasının kendisine bıraktığı gizemli bir emanetin rehberliğinde yolculuğuna başlayan Mardin, her durakta esrarengiz bir dünyanın kapılarını aralayacak ve fiziksel olarak deneyimlediğimiz evrenin bilinmeyen boyutlarına ulaşacaktır.
Mardin Tamay’ın yolculuğu yalnızca kendisinin değil, tüm insanlığın yolculuğu olacaktır.

Kanaga-afis


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Anahtar Kelimeler:
mehmet günsür Kanaga

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