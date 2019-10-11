Mehmet Metiner'in 'İnşallah sarhoş değildir' sözlerine Sezgin Tanrıkulu'ndan fotoğraflı yanıt

CNN Türk canlı yayınında dün akşam Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında AK Partili Mehmet Metiner, programa bağlanması beklenen CHP’li Sezgin Tanrıkulu için “İnşallah sarhoş değildir” ifadelerini kullandı.
ESPRİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ
Reklam çıkışında ise Metiner, durumu Tanrıkulu'yla uzun dostluklarına güvenerek ve canlı yayında olduğunu fark etmeden espiri yaptığını söyleyerek açıkladı.
TANRIKULU'DAN JET YANIT
CHP'li Tanrıkulu ise Metiner'e yanıt olarak sosyal medya hesabında "Mehmet Metiner benimle ilgili alçakça yalan ve iftiralı konuşmuşsun. Şimdilik sana bu fotoğraf yeter." ifadeleri ile Metiner'in bu fotoğrafını paylaştı.
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