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Mehmet Metiner'in 'İnşallah sarhoş değildir' sözlerine Sezgin Tanrıkulu'ndan fotoğraflı yanıt

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POLİTİKA  | 11.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

AK Partili Mehmet Metiner'in canlı yayında, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun bağlanmasını beklerken kullandığı ifadeler tartışma yarattı. Tanrıkulu, Metiner'e sosyal medyadan yanıt verdi.

CNN Türk canlı yayınında dün akşam Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında AK Partili Mehmet Metiner, programa bağlanması beklenen CHP’li Sezgin Tanrıkulu için “İnşallah sarhoş değildir” ifadelerini kullandı.

ESPRİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Reklam çıkışında ise Metiner, durumu Tanrıkulu'yla uzun dostluklarına güvenerek ve canlı yayında olduğunu fark etmeden espiri yaptığını söyleyerek açıkladı.

TANRIKULU'DAN JET YANIT

CHP'li Tanrıkulu ise Metiner'e yanıt olarak sosyal medya hesabında "Mehmet Metiner benimle ilgili alçakça yalan ve iftiralı konuşmuşsun. Şimdilik sana bu fotoğraf yeter." ifadeleri ile Metiner'in bu fotoğrafını paylaştı.

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