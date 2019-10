Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Barış Pınarı Harekatı sonrasında Türk ordusu için yaptığı paylaşım ile destek olan ve St. Pauli’de kadro dışı bırakılan Türk oyuncu Enver Cenk Şahin’i bakanlıkta ağırladı.

“Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle kahraman ordumuza muzafferiyet diliyorum. Gayet hızlı mükemmel bir şekilde ilerleyen insanlığın esenliği ve barışı için çalışan bir süreç var” diyerek konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu, “Cenk Enver Şahin’in yaşadığı süreci hepimiz biliyoruz. Tabi ki ülkemizin sınırda ki harekatı vesilesiyle esenlik getirmek amaçlı yapılan operasyonda ki askerimize gönülden olan selamını sevgisini ileten sembolik selamını başka yerlere çeken zihniyetle de karşı karşıyayız. Açıkçası üzücü olduğu kadarda olayı başka yerlere çekenler için utandırıcı bir durum. Ülke olarak amacımız başta bölgenin insanlığın esenliği. Ülkemizi insanlığı tehdit eden terör unsurlarına karşı bölgenin arındırılması. Terör sadece Türkiye’nin sorunu değil. Bize bu çerçevede haksızlık eden, bu süreci başka yerlere çekmek isteyenler terör eylemleri ile karşılaştıkları zaman biz daima onların yanında olup destekçisi olduk ve onların acısını samimiyetle paylaştık. Terörün her türlüsüne karşı iş birliğine küresel çapta mücadeleye de her zaman hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik” diye konuştu.