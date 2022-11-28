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Mehmet Oğuz kimdir, neden öldü? Galatasaray ve Fenerbahçe'de de oynayan Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!

28.11.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Fenerbahçe'de de oynayan eski A Milli Takım oyuncusu Mehmet Oğuz hayatını kaybetti. Acı haberi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada eski futbolcunun hayatını kaybetmesi üzerine 28 Kasım'da oynanacak tüm maçlarda1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. Peki, Mehmet Oğuz kimdir? Mehmet Oğuz neden öldü? İşte detaylar...

Mehmet Oğuz kimdir, neden öldü? Galatasaray ve Fenerbahçe'de de oynayan Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!

Eski Milli takım oyuncusu Mehmet Oğuz hayata gözlerini yumdu. TFF'den yapılan açıklamada "Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. İşte Mehmet Oğuz hakkında merak edilenler...

MEHMET OĞUZ KİMDİR?

Mehmet Oğuz 3 Mayıs 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Mehmet Oğuz, Galatasaray camiası ve taraftarı tarafından kulübün efsane kaptanları arasında görülmektedir.

1979-80 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray’la olan sözleşmesi uzatılmadığı için yönetimle sorun yaşadı. Mehmet Oğuz kulübüyle yaptığı pazarlık sonucu bonservisi aldı.

Bunun üzerine devreye giren ve Mehmet Oğuz’un yakın arkadaşı olan Cemil Turan‘ın çabaları sonucu Fenerbahçe‘ye transfer oldu. Fenerbahçe’de bir sene oynadıktan sonra futbolu bıraktı. Galatasaray’da oynadığı dönem içerisinde medya tarafından takım arkadaşı Mehmet Özgül‘den ayırt edebilmek için Büyük Mehmet diye anıldı. Takım içinde ve taraftarlarca paytak yürüyüşünden dolayı Ördek Mehmet diye anılırdı. Galatasaray’da oynadığı dönemin büyük bir kısmında kaptanlık yapmıştır.

MEHMET OĞUZ NEDEN ÖLDÜ?

Mehemt Oğuz'un ölümü ile ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ın eski oyuncusu Mehmet Oğuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 19'u A Milli Takım ve 6'sı U-21 Milli Takım olmak üzere toplam 25 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Mehmet Oğuz, futbola başladığı Galatasaray'da uzun yıllar görev alıp kaptanlık yapmıştı. "Büyük Mehmet" lakabıyla bilinen Mehmet Oğuz, kariyerinin son bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti.

Mehmet Oğuz anısına 27 ve 28 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz"

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