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Mehmet Özdilek: Ligin ikinci yarısı daha iyi olacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.12.2018 16:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamada bulundu.

Mehmet Özdilek: Ligin ikinci yarısı daha iyi olacak

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Kazanmayı çok arzu ettik. Bitiricilik anlamında sıkıntımız var bu aşikar. Duran topun sekmesi neticede gol oldu. İkinci yarı tempoyu artırdık tek kale gibi oynadık maç 1-1 bitti. Ben oyuncularımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ön taraftaki eksikliklerimiz var. İkinci yarı daha iyi olacak. Adam paylaşımında rakibe biraz uzak kaldık. Zaman zaman bu hataları yapıyoruz. İlk 10 dakika sıkıntımız oldu. Devre arası transferlerimiz olacak elbette gidecekler de olacak” şeklinde konuştu.

HİKMET KARAMAN: ZOR BİR DEPLASMAN OLDU

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise farklı bir maç yaşadıklarını ifade ederek, “Maçı 2-3 bölüme ayırabiliriz. İlk 45 dakika kontrollü oyun, biz golü bulduk. Golden sonra tartışmaya girmememiz gerekiyordu. 1-1 içeri girdik. 2 tane zorunlu değişiklik yaptık. Serumla oyuna çıkan arkadaşlarımız vardı. 50-75 dakika iyi bir baskı yedik. Bu baskıda net pozisyon vermemeye çalıştık. Baskı yerken 2 tane net pozisyona biz girdik. Oyun biraz daha dengelendi. Son 15 dakika iyi bir takım savunması yaptık. Uzatma bölümde en net pozisyonu verdik bana göre. En iyi pozisyonlarda birisi oydu. Zor bir deplasman oldu. Erzurumspor takımı ikinci yarı mutlaka takviyeler yapacaktır, lige de renk katacaktır” diye konuştu.

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