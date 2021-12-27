Mehmet Şefin Beef Wellington tarifi nasıl yapılır? Beef Wellington malzemeleri ve püf noktası neler?

Et, milföy ve mantarın karışımıyla ortaya çıkan Beef Wellington tarifinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Beef Wellington, İngiliz kökenli bir biftek yemeğidir. Bu yemek, MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya tarafından yeniden yorumlandı. İşte Beef Wellington tarifi...

BEEF WELLINGTON MALZEMELERİ

-İstiridye mantarı

-Milföy hamuru

-Şitake mantarı

-Dijon Hardal (tanesiz)

-Kestane mantarı

-Taze kekik

-Porçini mantarı

-Biberiye

-Et suyu

-Tereyağ

-Sarımsak

-Kol bonfile

-Ispanak

-Maldon

-Yumurta

-Worchestire sos

PASTIRMA

MANTAR DUXELLE

Mantarları blendırda çekin. Sarımsak biberiye ve taze kekik ile iyice kuru olana dek soteleyin. Ardından tuz, karabiber ilave edin.

ISPANAK BLENCH

Ispanakları 1 dakika kaynar suda haşlayın. Sonrasında buzlu suda soğutun. Fazla suları havlu kağıt ile alın.

BONFİLE MÜHÜRLEME

Bonfileyi yüksek ısılı döküm tavada çift olacak şekilde mühürleyin. Ardından tavaya tereyağı koyun ve sarımsak, biberiye ve taze kekik ile mantolama yapın. Etin dışını fırça ile dijon hardalını ete sürün.

BEEF WELLINGTON NASIL YAPILIR?

Milföy hamurlarını bonfilenizden büyük olacak şekilde açın. Açılan milföy hamurunun üstüne 1 kat dilimli pastırma sonra dizin. Yapmış olduğumuz mantar duxelleri serin ve üzerine blench yaptığımız ıspanakları serin. Ortasına hizalayacak şekilde dinlendirilen eti koyun. Ardından streç ile eti sarın. Üzerlerine kalan milföy hamurlarından örgü yapın ve beef wallingtonunuzun üzerini zevkinize göre süsleyin. Mutfak fırçası yardımıyla yumurta sarılarını beefwallingtonunuzun üzerine sürün. Üzerine maldon tuz ilave edin ve 180 derecelik fırınınızda 35 dakika pişirin. Pişirme işlemi bittiğinde yemeği 12 dakika dinlendirin. Afiyet olsun...

