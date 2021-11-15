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Mehmet Şef'in gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Sosyal medyayı sallayan iddia!

15.11.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef yarışmacıları arasında dönen aşk iddiları gündemden düşmüyor. Bir jüriler bir yarışmacılar... Sık sık yarışma programından bir isim magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri oluyor. Milyonlarca takipçisi bulunan TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te sular durulmuyor. Adı aşk iddialarına karışan son isim Safanur Bol oldu. Peki Safanur Emir Elidemir ile aşk mı yaşıyor?

Mehmet Şef'in gözde yarışmacısı Emir Elidemir meğer Safanur ile... Sosyal medyayı sallayan iddia!

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Masterchef'te aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yarışmadan çok özel hayatlarıyla gündeme gelen yarışmacılar ve jüri üyeleri magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Dilara ve Sergen'in haklarında çıkan aşk iddialarının ardından bu kez Safanur'un da adı Emir Elidemir'le anıldı.

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23 yaşındaki yarışmacının, geçtiğimiz sezonun yarışmacısı ve Mehmet şefin göz bebeği Emir Elidemir ile birlikte olduğu konuşuluyor.

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Sevimli tavırları ile milyonların sempatisini kazanan Masterchef Safanur, şeflere de kendisini yetenekleriyle sevdirmişti. En çok dokunulmazlık alan yarışmacılardan başarılı şef adayı Safanur'un adı Emir Elidemir ile anılmaya başladı.

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Geçtiğimiz yıl Ayyüce isimli yarışmacıyla yakınlaştığı iddia edilen Masterchef Emir Elidemir, bu iddialara karşılık olarak hiçbir açıklama yapmamıştı.

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Yarışma boyunca birçok isimle anılan ve fanları tarafından birçok isme yakınlaştırılan Masterchef Emir Elidemir'in hayranları şimdi de bu sezon yer alan Masterchef Safanur'la ikilinin aşk yaşadığını iddia etti.

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Öyle ki; birçok fan sayfası ikilinin fotoğraflarını yan yana getirerek, aşk şarkılarını arka fona koydu.

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Masterchef yarışmacılarından olan Emir Elidemir ve Safanur Bol ise konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Emir Elidemir Masterchef
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