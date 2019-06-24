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Mehmet Topal Beşiktaş'a, Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 24.06.2019 08:18 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında flaş bir transfer hamlesi yaşandı.

Mehmet Topal Beşiktaş'a, Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye!

Gelecek sezon iyi kadro kurmak isteyen iki ekip de transfer çalışmalarını hızla sürdürmeye devam ediyor. Burak Yılmaz ve Mehmet Topal hakkındaki flaş transfer gelişmesi...
Ajansspor'un edindiği bilgilere göre, Mehmet Topal Beşiktaş'a transfer olacak, Burak Yılmaz ise Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.

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Siyah beyazlı takıma ligin ikinci yarısında gelen ve büyük fark yaratan golcü oyuncu geldiği günden bu yana maaş alamadığı için Beşiktaş'a rest çekti. Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son karşılaşmada ıslıklanan Mehmet Topal, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile görüştü ve transferi onayladı.

ERSUN YANAL, BURAK YILMAZ'I İSTİYOR

Gelecek sezon iyi bir golcü almak isteyen Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Burak Yılmaz transferine onay verdi.

"GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

Haberde, Mehmet Topal ve Burak Yılmaz'ın transferlerinin gerçekleşmesi adına iki futbolcunun da menajerlerinin görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş spor toto süper lig Burak Yılmaz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şu olaya inanıp haber yapmak nasıl bir zihniyettir ! Gerçekleşmesi mümkün değil. Fenerbahçe için yıldız beklentiniz olmasın. Geçen seneden farklı bir transfer politikası ve başarı beklemeyin.
istemez gelmesin burak yılmaz bize
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