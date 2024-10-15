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Mehmet Uçum'dan İzlanda galibiyeti sonrası övgü dolu sözler: "Son yıllarda klişeleri yerle bir eden bir Türk Milli Takımı var"

15.10.2024 07:40
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A Milli Futbol Takımı'nın tarihi İzlanda galibiyeti sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Millilerden övgüyle bahseden Uçum, "50 yılı geçti futbol izlerim, son yıllarda klişeleri yerle bir eden bir Türk Milli Takımı var" ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum'dan İzlanda galibiyeti sonrası övgü dolu sözler: "Son yıllarda klişeleri yerle bir eden bir Türk Milli Takımı var"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Tarihinde ilk kez deplasmanda İzlanda'yı yenme başarısı gösteren Milliler, grupta üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti.

UÇUM'DAN A MİLLİ TAKIM İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maçın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, A Milli Takımı sosyal medya hesabından tebrik etti.

"Son yıllarda yetişkinliğimde bütün klişeleri yerle bir eden bir Türk Milli Takımı var" diyen Uçum, A Milli Futbol Takımı için övgü dolu ifadeler kullandı.

Uçum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"Değerli Arkadaşlar,

50 yılı geçti futbol izlerim. Çocukluğum, gençliğim, genç yetişkinliğim futbol tarihimizde ulusal ve uluslararası alanda “sahalarımızda ender görülen hareketler, ender görülen goller, ezilmeden yenildikler, arada kazandığımız zaferler” gibi neredeyse klişe olmuş laflarla geçti. Milli Takım için bu negatif klişeler ise saymakla bitmez. Ama son yıllarda yetişkinliğimde bütün klişeleri yerle bir eden bir Türk Milli Takımı var.

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Ender görülenleri olağanlaştıran, nadir görülen zaferleri normalleştiren, en son Avrupa Şampiyonasında nasıl final oynayamadık diye hayıflanan BİZİM ÇOCUKLAR var.

Diyeceksiniz ki İzlanda maçını 4-2 kazandık diye mi bunları söylüyorsun. İzlanda kim ki? Dünya futbolundaki yeri ne ki?

Haklısınız ama bu İzlanda ile bu gece hariç 14 maç yapmışız. 8’ini onlar kazanmış, 3’ünü biz. Daha da ilginci İzlanda’da oynadığımız 7 maçın 6’sını kaybetmişiz, bir kere 0-0 beraber kalmışız.

İzlanda’da sekizinci maçta hem de bu kadar Bizim Çocuklara yabancı ve sorun üreten bir zeminde 4-2 kazanmak ve bir de ilk kez kazanmak bence çok sıra dışı bir şey. İzlanda olsa bile çok önemli bir başarı.

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Bizim Çocuklar bu maçı kazandılar ama çok şeyi başaracaklarını gösterdiler.

Tüm negatif şartlara rağmen, o kadar kötü sahaya rağmen YÜKSEK MÜCADELE GÜCÜ ve DUYGU BİRLİĞİYLE BİZİM ÇOCUKLARIN BU NESLİ Ulusumuza her türlü hayali kurdurtuyor. Yeter ki arkalarında duralım, yeter ki inanalım. TEBRİKLER BİZİM ÇOCUKLAR, YAŞASIN MİLLİ TAKIM"

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda Mehmet Uçum a milli futbol takımı
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