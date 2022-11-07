Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya süper minili Cadılar Bayramı stilini paylaştı! Yorum yağdı

Sosyal medyada aktif olan Sude Yalçınkaya, siyah elbiseli Cadılar Bayramı pozunu paylaştı.

Sude Yalçınkaya'nın paylaşımına ''Oldukça cesur'' ve ''Bu güzellik halis mi?'' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunan Sude Yalçınkaya, iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Babası Mehmet Yalçınkaya'yı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Sude Yalçınkaya,

''Her şeyin ilkini seninle yaşadım. İlk çiçeğimi sen aldın, ilk akşam yemeğimi seninle yedim, ilk kez gece dışarıya seninle çıktım. Sen bir kızın başına gelebilecek en güzel babasın'' demişti.

Mehmet Yalçınkaya ve Sude Yalçınkaya, baba kız reklam filmlerinde boy gösteriyor.

Sude Yalçınkaya'nın YouTube'da 100 bini aşkın takipçisi mevcut.



