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  4. Mehmet Yalçınkaya Yüsra Geyik'in ricasına dayanamadı! "Sen iste…"

Mehmet Yalçınkaya Yüsra Geyik'in ricasına dayanamadı! "Sen iste…"

14.09.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinde hayat verdiği Yağmur karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pozlarıyla dikkat çeken Geyik de MasterChef izleyicisi çıktı. Instagram hesabından paylaşım yapan Geyik’in ricasına Mehmet Yalçınkaya’dan yanıt geldi.

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde boy gösteriyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Geyik sosyal medya hesabından MasterChef ile ilgili paylaşım yaptı.

Arama motorunda "Ramen nerede yenir" diye aratan Geyik bu paylaşımına MasterChef jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya'yı etiketledi.

yüsra geyik

Güzel oyuncu paylaşımına "MasterChef izliyorum gözlerim kapalı" notunu düştü.

Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Yalçınkaya "Sen iste yaparız ne demek" yanıtını verdi.

mehmet yalçınkaya yüsra geyik in ricasına dayanamadı

Yüsra Geyik ise "O zaman ben geliyorum şefim" dedi.

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