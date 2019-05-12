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Mehmetçiğe Anneler Günü sürprizi! Görünce inanamadı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

Hakkari Şemdinli'de görev yapan er Abdullah Oğuz Anneler Günü'nde büyük sürpriz yaşadı.

Mehmetçiğe Anneler Günü sürprizi! Görünce inanamadı

Hakkari/Şemdinli Ketina Üs Bölgesi’nde vatani görevini yapan Piyade Er Abdullah Oğuzhan, karşısında annesini görünce inanamadı.

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Anneler Günü dolayısıyla yapılan sürprizle şaşırıp kalan asker, kısa süreli duraksamanın ardından ailesine sarılıp hasret giderdi.

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Güzel sürprizi Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

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Hakkari/Şemdinli Ketina Üs Bölgesi’nde vatani görevini yapan Piyade Er Abdullah Oğuzhan, Anneler Günü dolayısıyla annesi Lale Hanım ve babası Yusuf Beyin sürpriz ziyaretiyle güzel bir gün geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
asker Hakkari anneler günü

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