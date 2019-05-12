Mehmetçiğe Anneler Günü sürprizi! Görünce inanamadı

Hakkari/Şemdinli Ketina Üs Bölgesi’nde vatani görevini yapan Piyade Er Abdullah Oğuzhan, karşısında annesini görünce inanamadı.
Anneler Günü dolayısıyla yapılan sürprizle şaşırıp kalan asker, kısa süreli duraksamanın ardından ailesine sarılıp hasret giderdi.
Güzel sürprizi Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
Hakkari/Şemdinli Ketina Üs Bölgesi’nde vatani görevini yapan Piyade Er Abdullah Oğuzhan, Anneler Günü dolayısıyla annesi Lale Hanım ve babası Yusuf Beyin sürpriz ziyaretiyle güzel bir gün geçirdi.
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