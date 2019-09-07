Mynet Trend

'Mehmetçik'in isim babasına büyük saygısızlık!

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Mehmetçiğin isim babası olarak bilinen Mehmet Çavuş için düzenlenen ve Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde bulunan müzeye hırsızlık girişiminde bulunuldu.

'Mehmetçik'in isim babasına büyük saygısızlık!

Öğle saatlerinde vatandaşların cuma namazında olduğu esnada gerçekleşen olayda, kapı ve camları zorlayan kişi ya da kişiler bu çabalarında başarılı olamayınca, pencere camını kırarak içeri girmeye çalıştı. Alarmın çalması ile panikleyip kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için jandarma ekipleri bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihimize saygısı olmayan kişilerin giriştiği bu olay, alarmın devreye girmesi ile engellenmiştir. Jandarma ekiplerimiz olayla ilgili araştırmalarına devam etmektedir" dedi.

AW796048_02

AW796048_03

(İHA)

PARTNERMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleriMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleri
Bodrum'da o projeyi bakanlık yıkacakBodrum'da o projeyi bakanlık yıkacak
Kan donduran detay: Babanı öldürdüm gelKan donduran detay: Babanı öldürdüm gel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmetçik Mehmet Çavuş Çanakkale

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'un göbeğinde taciz! Ortalık karıştı

İstanbul'un göbeğinde taciz! Ortalık karıştı

Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı

Kan donduran detay: Babanı öldürdüm gel

Kan donduran detay: Babanı öldürdüm gel

Barcelona'dan Neymar açıklaması

Barcelona'dan Neymar açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'daki kaçak yapıyla ilgili yeni gelişme! O projeyi bakanlık yıkacak

Bodrum'da o projeyi bakanlık yıkacak

Kan donduran olayda yeni detaylar! "Babanı öldürdüm gel"

Kan donduran detay: Babanı öldürdüm gel

Kaza yaptı ama yara almadı, sorasında ise darp ettiler...

Kaza yaptı ama yara almadı, sorasında ise darp ettiler...

Son dakika... Meteoroloji'den birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok ile sağanak yağış uyarısı

İBB açıkladı! 'İSMEK kapatılıyor' iddiasına yanıt

İBB açıkladı! 'İSMEK kapatılıyor' iddiasına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.