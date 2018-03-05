Mehmetçik Kûtulamâre 7. yeni bölüm fragmanı: Esir kampında ortalık karışıyor

Rota ‘da İngiliz ordusuyla karşı karşıya gelen Osmancık taburu, şiddetli çatışmadan başarıyla çıktıysa da çok sayıda asker şehit verdi. Süleyman Askeri cephede bacağından yaralanırken, Yüzbaşı Cemil ise korkusuzca düşmana saldırdığı sırada şehit düştü. Düşman askerlerinin sayıca çok fazla olmasına rağmen Rota’yı İngiliz ordusuna bırakmayan Osmancık Taburu muharebeden galip çıktı. Mehmet, Mevlüt ve Niyazi’de bu çatışmanın sonunda esir düşerek kampa götürüldü. Mehmet götürüldüğü esir kampında, Süleyman Askeri’nin arkadaşı Üsküplü ile buluşarak Askeri’nin gizli notunu iletti. Esir kampında namaz kılmak için toplanan Osmancık Taburu neferlerinin İngiliz askerleri tarafından tartaklanarak engellemeye çalıştı. Teğmen Ali’ye ulaştırılmak üzere Mehmet’e verilen notta ne yazıyor? Cox ile Mehmet’in karşılaşmasının sonucu ne olacak? Zeynep’le Mehmet tekrar karşılaşabilecek mi?

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi 8 Mart Perşembe akşamı 7. yeni bölümü ile kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için Mehmetçik Kûtulamâre 7. bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda Mevlüt ile Niyazi'nin esir kampına düştüğü görülüyor. Peki esir kampında neler olacak?

MEHMETÇİK KÛTULAMÂRE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yaralı halde mektupları kurtarmayı başaran ancak çölde bitap düşen Mehmet, rüyalarına giren Zeynep’i karşısında görünce şok olmuştur. Yaraları Efsa Nine’nin merhemiyle iyi olan ve Zeynep ile ilk andan itibaren güçlü bir bağ kuran Mehmet ona duygularını söyleyebilecek midir? Süleyman Askeri, uzun zamandır izlediği Mehmet’in karşısına Teşkilat-ı Mahsusa’ya çalışan Zeynep ve ninesinin çadırında çıkmıştır.

Askeri, Mehmet’e önemli bir vazife vermeden önce yemin ettirerek teşkilata dâhil eder. Bir anda bütün hayallerine kavuşan Mehmet için zorlu süreç şimdi başlamıştır. Bağdat’ta ki tüm hainleri ortaya çıkaran ve Casım’ın canını alan Askeri, Cox’u elinden kaçırmıştır. Ancak artık daha önemli bir vazifesi vardır. Enver Paşa’dan gelen telgrafla Rota Mevkii’ne doğru yola çıkacak ve İngiliz ordusunun Bağdat’a ilerleyişine bir son verecektir. Peki, kendi ordusundan üç kat daha büyük bir orduyu durdurabilecek midir?

Askeri’nin elinden yaralı olarak kurtulan Cox, İngiliz karargâhına gelerek General Barrett ile buluşmuştur. Ona getirdiği önemli bilgileri dikkate almayan ve Cox’u küçümseyen General Barrett, ordusunun üstünlüğüne inanmaktadır. Cox ise General’in büyük bir hata yaptığının farkındadır. Peki, bu hata savaşın seyrini değiştirecek midir? Mehmet, Zeynep, Said ve Efsa yeni vazifelerini almak için Kûtulamâre’ye gelir. Onlara yeni vazifelerini bir fırıncı verecektir.