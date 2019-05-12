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Mehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

​Suriye sınırında görevli Mehmetçik, 'Annem' koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuyarak Anneler Günü'nü kutladı.

Mehmetçik'ten Suriye sınırında 'Annem' koreografisi

Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, Anneler Günü'nü hazırladıkları koreografiyle kutladı. Konuşlandıkları kışlalarda bulunan boş alanlarda toplanan askerler, 'Annem' yazılı koreografi oluşturdu. Mehmetçik, önünde Türk bayrağı açtıkları koreografi kapsamında hep birlikte Komando Marşı'nı okudu. Askerler, yüksek sesle okudukları marşın ardından tek ağızdan "Annem, Anneler Günün kutlu olsun" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü mehmetçik Suriye

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