Mehtap Yılmaz, 2. Sayfa magazin programın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu programın diğer konukları ise Ekin Uzunlar ve Seçil Gür. Peki Mehtap Yılmaz kimdir? 2. Sayfa bayram özel konuğu Popstar Mehtap Yılmaz nereli ve kaç yaşında? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978’de Rize’de doğdu. Çocukluğunun büyük bir bölümü Artvin’de geçiren Mehtap Yılmaz, anne ve babasının ayrılmasından sonra çocukluk döneminde annesiyle kaldı.

İki kardeşinden ayrılmak zorunda kalan Mehtap Yılmaz, babasının tekrardan evlenmek istemesinin ardından kardeşlerini de yanına aldı. Küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük bir ilgisi olan Mehtap Yılmaz’ın babası bağlama çalarak şarkı söylermiş.

Ortaokulda çalışma hayatına atılan Mehtap Yılmaz, kreşte bakıcılık, tezgâhtarlık ve benzinlikte pompacılık yaptı. Gittiği bir restoranda ısrarlara dayanamayarak sahneye çıkan Mehtap Yılmaz, gelen olumlu yorumların ardından profesyonel olarak müzik hayatına atıldı.

Liseyi dışarıdan okuyarak bir taraftan ise ailesini geçindirmek için sekreterlik yapan Mehtap Yılmaz, aldığı sahne teklifinin ardından, mesaisinin bitmesiyle restoranda sahneye çıkmaya başladı. Ardından Ankara’da gazino ve pavyonlarda çalışan Mehtap Yılmaz, 2008’de arkadaşları sayesinde Popstar Alaturka yarışmasına katıldı.

Yarışmadan sonra popülerliğini daha da artan Mehtap Yılmaz, yarışmadan sonra çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. Mehtap Yılmaz, Avrupa dahil çeşitli yerlerde sahne alıp mesleğini icra ediyor.

