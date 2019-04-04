Meizu 16s arka paneli sızdırıldı

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Meizu, yakında yeni amiral gemisi modeliyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak olan Meizu 16s sistemini 6GB RAM ile destekleyecek. Dileyen kullanıcılar 8GB RAM’li versiyonu da tercih edebilecekler. 128GB dahili depolama alanına sahip olması beklenen telefon kutudan ilk çıktığında Android 9 Pie ile çalışacak.

6.2 inçlik AMOLED ekran ile gelecek olan 16s, kamera fonksiyonlarıyla da kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. 48MP’lik ana kameraya derinlik ve geniş açı için iki kameranın daha eşlik edeceği Meizu 16s geçtiğimiz günlerde bir kez daha sızdırıldı.

7.

Sızdırılan yeni görüntüler telefonun arka panelinin nasıl bir tasarıma sahip olacağına dair bilgi veriyor. Dilerseniz sızdırılan bu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Meizu yeni amiral gemisi modelinde Sony’nin IMX586 teknolojisinden yararlanacak.

Çinli üreticinin yeni modelini Mayıs ayında satışa sunması bekleniyor. Malum bazı Meizu modelleri ülkemizde de satılmakta. Fakat 16s’in Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Geçtiğimiz günlerde AnTuTu’da ortaya çıkan 16s’in performans anlamında Xiaomi Mi 9’un ardından en hızlı ikinci Android modeli olduğunu da hatırlatalım.

Avengers Endgame hakkında neler öğrendik

