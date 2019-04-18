Meizu 16s fiyatı ve diğer detaylar

Peki Meizu 16s’i bu kadar özel kılan şey ne? Hemen belirtelim, 10x periscope kameraya sahip olması. Hatırlanacağı üzere Huawei kısa süre önce 5x periscope kameraya sahip yeni amiral gemisi modeli P30 Pro ile karşımıza çıkmıştı. Ülkemizde de 6999TL’den satışa sunulan bu model, özellikle kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Meizu’nun satışa sunacağı 16s ise optik zoom anlamında P30 Pro’dan daha üstün olacak. P30 Pro’da 5X optik zoom varken, Meizu 16s’te ise 10x optik zoom olacak.

Peki 10x optik zoom’a sahip Meizu 16s fiyatı ne kadar olacak? Şimdiye kadar Meizu 16s fiyatı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyordu. Fakat geçtiğimiz gün sızdırılan bir video ile Meizu 16s fiyatı da netlik kazanmış oldu. Videoda da görüldüğü üzere Meizu 16s, Çin’de 3400 yen’den başlayan fiyatlarla satılacak. Bu da 505 dolar ya da 450 euro’ya denk geliyor.

Snapdragon 855’li 10X periscope zoom özelliğine sahip bir model için bu ücretin son derece makul olduğunu söyleyebiliriz.

Veri Merkezinde işin incelikleri neler

