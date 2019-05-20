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Meizu’nun orta segmente hitap eden yeni modeli Geekbench’te ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 20.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki yeni bir telefon haberiyle daha karşılaşmayalım. Çinli üreticilerin global pazarda boy göstermeye başlaması, mevcut model yelpazesini önemli ölçüde genişletti. Özellike orta segment için var olan model yelpazesi 4 hatta 5 kat arttı diyebiliriz.

Meizu’nun orta segmente hitap eden yeni modeli Geekbench’te ortaya çıktı

Genel olarak bakıldığında yıl içerisinde orta segmente hitap eden 100’den fazla yeni modelin çıktığını söyleyebiliriz. Elbette bu modellerin hepsi ülkemizde satışa sunulmuyor. Fakat büyük bir çoğunluğu, ithalatçı garantisiyle de olsa ülkemizdeki kullanıcılara bir şekilde ulaştırılıyor.

Global pazardaki model yelpazesinin hızlı bir şekilde genişlemesindeki başrolün Çinli üreticilere ait olduğunu söylemek mümkün. Nitekim bu üreticilerden birisi de Meizu.
Hali hazırda ülkemizde de bazı Meizu modelleri satılmakta. Uygun fiyatlı, orta segment modelleriyle isim yapan Çinli üretici, yakında bu yelpazeye yeni bir cihaz daha ekleyecek.
Geçtiğimiz gün Geekbench’te ortaya çıkan bir rapora göre, Çinli üretici önümüzdeki günlerde Meizu 16Xs modelini tanıtacak. M926Q model numarasıyla Geekbench’te görünen telefon Qualcomm’un orta segmentteki popüler yonga seti Snapragon 712’den güç alacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen Meizu 16Xs’in dahili depolama alanı ise 128GB.

Henüz tam olarak netleşmiş olmasa da telefonun fiyat aralığının 300 dolar / 270 euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meizu Geekbench

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