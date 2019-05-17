Meksika’da bir otelde meydana gelen patlama anı kamerada

Patlama, Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletinde yer alan Tijuana şehrindeki ‘El Campamento’ otelinde pazartesi günü meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, 3’ünün durumu ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yapılan inceme sonrası, patlamanın gaz birikmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama anı kameraya yansıdı. (DHA)
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