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Meksika’da bir otelde meydana gelen patlama anı kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Meksika'da bir otelin giriş katında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı patlama iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Patlama, Meksika’nın Aşağı Kaliforniya eyaletinde yer alan Tijuana şehrindeki ‘El Campamento’ otelinde pazartesi günü meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, 3’ünün durumu ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yapılan inceme sonrası, patlamanın gaz birikmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Patlama anı kameraya yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika otel patlama

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