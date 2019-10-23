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Meksika'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 2 buçuk ton marihuana ele geçirildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Meksika'da başkent Meksiko'nun bir gece kondu mahallesinde, yüzlerce polis ve deniz piyade birlikleri tarafından düzenlenen baskınlarda yaklaşık 2,5 ton uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.

Meksika'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 2 buçuk ton marihuana ele geçirildi

Emniyet yetkilileri, vatandaşların ihbarı üzerine 600'den fazla polis ve 147 piyadenin, Morelos Mahallesi'ndeki üç binaya baskın düzenlediğini belirtti.

Baskın sırasında, yaklaşık 2,5 ton marihuananın yanı sıra yaklaşık 20 silah, 5 el bombası, bir el bombası atıcısı gibi mühimmatlar, 2 metamfetamin laboratuvarı ve 2 tünel bulunduğunu bildiren yetkililer, baskında 26 erkek ve 5 kadının gözaltına alındığını kaydetti.

Yerel basında, operasyonda gözaltına alınan 31 kişinin, 'Tepito Birliği' isimli uyuşturucu kartelinin üyesi olduğunun ileri sürüldüğü aktarıldı.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen "savaşın" oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği ve yaklaşık 40 bin kişinin kaybolduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika uyuşturucu

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