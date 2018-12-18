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Görme engelli kadına ehliyet verildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.12.2018 10:14 | Son Güncelleme

Meksika'nın başkenti Meksiko'da görme engelli bir kişiye sürücü ehliyeti verildi.

Görme engelli kadına ehliyet verildi

Ülke basınına yansıyan haberlere göre, Meksika'da çıkan La Reforma gazetesi, Meksiko'da sürücü ehliyeti almanın kolaylığına dikkati çekmek için görme engelli Christina'dan ehliyet için başvurmasını istedi.

Meksiko'ya bağlı Benito Juarez Belediyesine başvuru yapan görme engelli Christina, 800 Meksika pesosu (214 TL) ödeyip, gerekli belgeleri teslim ettikten yaklaşık yarım saat sonra ehliyetine kavuştu.

Christina, kendisine araba kullanmayı bilip bilmediği bile sorulmadığını belirterek, "Hala inanamıyorum. Engellilik belgesi almam çok daha fazla sürmüştü." dedi.

Federal devlet sistemiyle yönetilen Meksika'da, Meksiko şehri kanunlarına göre, bir kişinin ehliyet alması için sınava girmesi gerekmiyor. Kanuna göre, ehliyet almak isteyen bir kişinin araç kullanabildiğini kanıtlayan bir takım değerlendirme ve kurslara katılması gerekse de bu işlemler kağıt üzerinde göz ardı edilebiliyor.

Meksiko Şehri Ulaşım Sekreteri Andrés Lajous, göreve gelmeden birkaç gün önce bu konu hakkında, "Ehliyet sınavlarının olması iyi olurdu. Ancak bunu daha önce hiç yapılmamış bir yönetim kapasitesini göz önünde bulundurursak zor bir iş." açıklamasında bulunmuştu.

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Meksika Kör görme engelli ehliyet kadın ama

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