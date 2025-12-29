Meksika'da korkunç tren kazası: 13 ölü, 98 yaralı

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (Semar), 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan bir yolcu treninin Oaxaca eyaletinin Nizanda kasabası yakınlarındaki bir virajda raydan çıktığını duyurdu.

GÖREVLİLER SEFERBER OLDU

Açıklamada, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, bölgede arama ve kurtarma çalışmaları için 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı, 3 hava ambulansı ve bir insansız hava aracının görevlendirildiğini kaydetti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Semar'ın açıklamasında, “Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yineliyor. Olayın aydınlatılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürecek” ifadeleri kullanıldı.