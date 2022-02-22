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Meksika mutfağı ve Türk mutfağını buluşturan lezzet: Çıtır tavuklu burrito tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tortilla'nın içine farklı malzemeler koyularak sarılan Burrito, Meksika mutfağının en meşhur yemekleri arasında. Biftek veya tavuk gibi farklı et çeşitleriyle yapılan bu tarifin çıtır tavuklu hali de çok leziz. Avokadolu sos ile çıtır çıtır kızarmış tavukların tortilla ekmeğinin içinde buluşması lezzet şölenini ortaya çıkarıyor. Haydi, detaylara...

Meksika mutfağı ve Türk mutfağını buluşturan lezzet: Çıtır tavuklu burrito tarifi

İçine farklı malzemeleri koyarak zenginleştirebileceğiniz Burrito, Türk mutfağındaki dürümün biraz daha farklılaşmış hali. Meksika fasulyesi gibi yiyeceklerle de servis edilen yemeğin orijinali tortilla ile yapılıyor. İsterseniz tarifi lavaş ekmeğiyle de deneyebilirsiniz. Dünya mutfaklarını denemeyi sevenlerin Burrito'yu çok seveceğinden eminiz. Doyuruculuğuyla gönlünüze taht kuracak çıtır tavuklu burrito tarifine göz atmaya ne dersiniz?

ÇITIR TAVUKLU BURRİTO TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet tavuk sarma (kemiksiz but kısmı)

  • 2 su bardağı un

  • 1 su bardağı buğday nişastası

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 1 şişe soda

  • 1 avuç kaşar peyniri rendesi

  • 2 dilim cheddar peyniri rendesi

  • Lavaş ekmeği ya da tortilla

SOSU İÇİN

  • 1 diş sarımsak

  • Çeyrek avokado

  • 1 tatlı kaşığı sirke

  • 1 çorba kaşığı limon suyu

  • Yarım avuç maydanoz

  • Yarım avuç nane

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 tatlı kaşığı köri baharatı

  • 1 çay kaşığı hardal

  • Kornişon turşusu

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Burrito'nun sosu için bir karıştırma kabının içinde avokadoyu ezin.

  • Maydanoz ve naneyi kıyıp üzerine ekleyin.

  • 1 diş sarımsağı, sirkeyi, hardalı, limon suyunu, köri ve tuzu da ekleyip güzelce karıştırıp kenara ayırın.

  • Çıtır tavuklar için tavuk sarmaları ince ince doğrayın.

  • Tavukların dış kaplamasını yapacağınız ilk karışım için bir kabın içine 1 su bardağı un, yarım su bardağı buğday nişastası, 1 paket kabartma tozu, 1 şişe soda ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırın.

  • İkinci karışım için; yarım su bardağı buğday nişastasını, 1 su bardağı unu ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırın.

  • Tavukları kızartmak için tavanın içine yağ koyup kızmasını bekleyin.

  • Bu sırada tavuk dilimlerini önce birinci karışımın içine daha sonra ikinci kuru karışımın içine batırın.

  • Ardından ısınan yağda önlü arkalı kızartın.

  • Tavuklarınız kızardıktan sonra lavaş ekmeklerinin içine kızarmış tavuk parçalarını, ilk başta hazırladığınız sosu, kaşar peynirini ve cheddarı rendesini koyup bohça şeklinde veya silindir şeklinde dürüm yapın.

  • İsteğinize göre lavaşın içine patates kızartması ve acı sos da koyabilirsiniz.

  • Peynirlerin erimesi için burritoyu mikrodalga fırında ya da tost makinesinde ısıtın.


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