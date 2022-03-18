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Meksika'nın sevilen sokak yemeği: Tamale! Tamale nasıl yapılır, malzemeleri neler?

18.03.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüntüsüyle ilgi çekici bir yiyecek olan Tamale, Meksika'nın sokak lezzetlerinden biridir ve sıklıkla tüketilir. Tamale et, sebze veya meyve türlerinin içinde olduğu hamurun muz veya mısır yaprağına sarılıp pişirilmesiyle hazırlanır. Tamalenin M.Ö 8000 veya 5000 yıllarında ortaya çıktığı düşünülüyor. İşte tamale tarifi...

Meksika'nın sevilen sokak yemeği: Tamale! Tamale nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Farklı bir tat arıyorsanız bu haber tam size göre... Tarihçilerin Mayalar ve Azteklerin sıkça tükettiğini söylediği tamaleyi deneyebilirsiniz. Tamalenin iç harcında birçok malzeme bulunmakla beraber genellikle hindi veya tavuk kullanılır. Amerikan mutfağında da sıklıkla tercih edilen bir tariftir. Ayrıca uzun süre yemek saklamanın zor olduğu dönemlerde askerler ve gezginler tamale yiyormuş. Tamalenin bir porsiyonunda yaklaşık 150 kalori bulunuyor. İşte tarifi...

TAMALE MALZEMELERİ NELER?

3 su bardağı mısır unu
3/4 su bardağı bitkisel yağ
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
3 yemek kaşığı kırmızı biber konservesi
250 gram pişmiş tavuk eti (iri doğranmış)
1 adet küçük sarı soğan
2 su bardağı tavuk suyu
Tuz
Acı biber sosu

Meksika'nın sevilen sokak yemeği: Tamale! Tamale nasıl yapılır, malzemeleri neler?

TAMALE NASIL YAPILIR?

Kurutulmuş mısır koçanlarının bir tarafı düz, diğer tarafı sivri olur. 15 tane koçan seçin ve geniş kabın içine dizin. Üzerlerini azıcık geçecek kadar su ekleyin. Kabukların üzerine bir tabak koyun suya doğru batırın ve yaklaşık 1 saat bekletin.

Mısır unu hamurunu hazırlamak için tuz, kabartma tozu ve mısır ununu bir mikser ile karıştırın. Küçük tencerenin içine tavuk suyu alın ve kısık ateşte buhar tütene dek ısıtın. Ardından tavuk suyunun içine bitkisel yağ ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı mısır unlu karışımla karıştırın ve mikser yardımıyla 3-4 dakika çırpın.

Tavuklu iç harcını hazırlamak için bir tavaya yağı dökün ve orta ateşte kızdırın. Yağın içine doğranmış soğanı atın ve 5 dakika kavurun. Sonrasında biberi ekleyin. Soğanlar pişince karıştırma kabına alın, üzerine pişmiş doğranmış tavuk etini ekleyin. Tavukların üzerine karabiber ve tuz ekleyin ve karıştırın.

12 tane 25 cm boyutlarında mutfak ipi kesin. Mısır kabuklarının suyunu süzün ve bir tanesini mutfak tezgahına alın. Kabuğun içerisine bir yemek kaşığı mısır unu hamurundan alın ve orta kısmını çukur olacak şekilde açın. Oyuğun içerisine tavuklu iç harcı ekleyin. Kabuğun altını ve üstünü kapatın ve ardından kenarlarını da kapatın. Bu esnada koçanları çok sıkı kapatmamaya dikkat edin. İç malzeme piştikçe şişer. Kapattığınız koçanları mutfak ipiyle sarın ve bağlayın. Diğer tamalelere de aynı işlemi uygulayın. Ardından buharlı pişiricinin içerisine tamaleleri dizin, tek kat olmasına dikkat edin. Pişiriciye su da ekledikten sonra 1 saat pişmeye bırakın. Afiyet olsun...

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