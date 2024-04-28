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Melek Baykal'dan yıllar sonra gelen Alişan ve Çağla Şıkel itirafı! "Biri manken biri türkücü oynayamam..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.04.2024 08:31
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Müjdat Gezen'in konuğu olan Melek Baykal'dan yıllar sonra Cennet Mahallesi itirafı geldi. Usta oyuncu kendisine ilk teklif geldiğinde Alişan ve Çağla Şıkel'in adını duyunca bakın nasıl bir tepki vermiş. Baykal o iki isimden memnun olmadığını ve o isimlerle dizide rol almak istemediğini itiraf etti.

Melek Baykal'dan yıllar sonra gelen Alişan ve Çağla Şıkel itirafı! "Biri manken biri türkücü oynayamam..."

Cennet Mahallesi dizisinin sevilen karakterleri Pembe ve Yunus yıllar sonra buluştu. Melek Baykal Müjdat Gezen ile Bizim Ev'e konuk olarak yıllar sonra bomba bir itirafta bulundu.

Cennet Mahallesi'nde Pembe rolüne hayat veren Melek Baykal o dönem dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu ile ilk görüşmesinden sonra başrolde oynayacak isimlerden memnun olmadığını açıkladı.

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Müjdat Gezen ile Bizim Ev programında konuşan Baykal, Alişan ve Çağla Şikel'in o dönem ekran tecrübesinin olmaması ve birinin türkücülük, diğerinin ise modellikten geliyor olması nedeniyle ön yargı sahibi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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"Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Çünkü Türker İnanoğlu benimle ilk konuştuğunda dedi ki Alişan ve Çağla Şikel var. Dedim ki o zaman beni affedin ne olur, çünkü ben biri manken diğeri türkücü oynayamam kusura bakmayın. Israrla 'Sen bana güven, olacak' dedi ve gerçekten de oldu. Türker abi havayı çok iyi koklayan bir adamdı."


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Melek Baykal cennet mahallesi
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