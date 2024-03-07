Melek Mosso sahnede kendinden geçti! Dansıyla gündem oldu

Dikkat çeken isimlerin arasında yer alan Melek Mosso Ankara'da dinleyicileriyle buluştu. Mosso'nun kırmızı payet elbisesi ile gerçekleştirdiği sahne şovu çok beğenildi.

Sahnede bir an olsun yerinde duramayan Melek Mosso dansıyla hayranlarını mest etti.

Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekim 2023'te evlendiği Serkan Sağdıç'la çıktığı Maldivler tatilinde paylaştığı dans videosuyla da daha önce gündeme gelen Mosso, "Uzun zamandır dans etmediğimi fark ettim, yaşamadığım duyguları hissettim" demişti.







