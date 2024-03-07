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  4. Melek Mosso sahnede kendinden geçti! Dansıyla gündem oldu

Melek Mosso sahnede kendinden geçti! Dansıyla gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2024 14:18
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Son dönemin öne çıkan isimlerinden Melek Mosso Ankara'da sevenleriyle buluştu. Sahnede şarkılarla kendinden geçen şarkıcı bir an olsun yerinde durmadı. O anlar ve dansı sosyal medyada da gündem oldu.

Dikkat çeken isimlerin arasında yer alan Melek Mosso Ankara'da dinleyicileriyle buluştu. Mosso'nun kırmızı payet elbisesi ile gerçekleştirdiği sahne şovu çok beğenildi.

Sahnede bir an olsun yerinde duramayan Melek Mosso dansıyla hayranlarını mest etti.

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Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ekim 2023'te evlendiği Serkan Sağdıç'la çıktığı Maldivler tatilinde paylaştığı dans videosuyla da daha önce gündeme gelen Mosso, "Uzun zamandır dans etmediğimi fark ettim, yaşamadığım duyguları hissettim" demişti.


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