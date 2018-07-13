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Meleklerin Aşkı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Nuri Alço sürprizi

DİZİ HABERLERİ  | 13.07.2018 01:04 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni dizisi Meleklerin Aşkı’nın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Meleklerin Aşkı 3. bölüm fragmanında, 'Hayret bir şey küçücük haşerat yüzünden insan soyunur muymuş' diyen Necmettin omzuna düşen örümcekten korkup soyunurken, Melek’in hayalindeki sevgiliyi anlatmasıyla Yağmur’un yaşadığı heyecan görülüyor. Rukiye’nin Melek ve Yağmur’u alıp Alaçatı’ya gittiği ve Nuri Alço ile karşılaştıkları anlar merakla bekleniyor.

Meleklerin Aşkı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Nuri Alço sürprizi

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 2. bölümünde yakalandığı geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamayan Yağmur, Melek’ten yardım istedi. Şartları lehine çevirmek için harekete geçse de yine bir yanlış anlaşılmanın içine düştü. Melek, Deniz ve Mehtap, Yağmur’un kimden hoşlandığını öğrenmeye çalıştı. Necmettin ise eve yerleştirdiği kameralarla Yağmur’u adım adım takip ediyordu. Çocukların kaybolan örümceği, Melek ve Yağmur’un üzerine gelince ortalık karıştı. Üstlerini çıkarıp örümcekten kurtulmaya çalışan ikili kameralar sayesinde Necmettin’e yakalandı. Yağmur’u, her şeyi yanlış anlayan Necmettin’in elinden Melek’in “Yağmur, Deniz’le sevgili!” yalanı kurtarabildi.

meleklerin askı

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 19 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

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