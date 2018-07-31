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Meleklerin Aşkı 5. bölüm 2. fragmanı! Meleklerin Aşkı yeni bölümde şaşırtan aşk itirafı!

DİZİ HABERLERİ  | 31.07.2018 01:01 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın beşinci bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Meleklerin Aşkı 5. yeni bölüm fragmanında, Mehtap, abisinin Melek’e aşık olduğunu söylüyor. Necmettin’in çiftliği kaybetme korkusu yaşadığı tanıtımda Melek, Yağmur’un kime aşık olduğunu öğreniyor. İkilinin arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Meleklerin Aşkı 5. bölüm 2. fragmanı! Meleklerin Aşkı yeni bölümde şaşırtan aşk itirafı!

Meleklerin Aşkı’nın Perşembe günü ekrana gelecek 5. bölümünde Yağmur, Melek’e aşkını itiraf edeceğini, onunla güzel günler göreceğini hayal ederken kendini psikopat bir abinin pençesinde bulmuştur. Yağmur içine düştüğü yanlış anlamadan bu sefer öyle kolay kurtulamayacaktır. Çünkü Mehtap’ın abisi, gözünü karartmıştır. Yağmur’la kardeşini baş göz edecektir. Evdeki herkes Yağmur’un, Hamdi’nin suyuna gitmesini, şimdilik onun söylediklerini yapmasını istemektedir. Fakat Yağmur bunu yapamaz. Çünkü her geçen saniye Melek’ten biraz daha uzaklaşmakta, aşkıyla arasına aşılmaz engeller girmektedir.

Bütün ev halkı Yağmur’u, Hamdi’nin elinden kurtarmanın yollarını arar. Sonunda Hamdi bir şekilde ikna edilmiş, tehlike bir süreliğine de uzaklaştırılmıştır. Artık Yağmur’un kaybedecek vakti yoktur. Yeni bir tehlike ya da yanlış anlama baş göstermeden Melek’e aşkını itiraf edecektir. Melek, eve gelir gelmez onu dışarı çıkaracak ve Melek ne derse desin asla aşkından vazgeçmeyecektir. Yani Yağmur, amacına ilk defa bu kadar yaklaşmıştır. Ve fakat kader ağlarını örmeye devam etmiş, Melek’i çok büyük bir ikilemde bırakmıştır. Melek vicdanına yenik düşmüş, eve; herkesi ve her şeyi terk etme kararıyla gelmiştir. Yağmur, hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek’i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıyadır.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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