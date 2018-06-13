MAGAZİN

Meleklerin Aşkı dizisi konusu nedir? Romantik komedi Meleklerin Aşkı'nda kimler oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 13.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

Son dönemin parlayan yıldızları Gülper Özdemir ve Berkay Hardal, yakında Show TV’de ekrana gelecek Meleklerin Aşkı dizisinde buluştu. Yeni yaz dizisi Meleklerin Aşkı'nın konusu nedir? Romantik komedi tarzındaki Meleklerin Aşkı dizisinde kimler oynuor? İşte ilk fragman

Meleklerin Aşkı dizisi konusu nedir? Romantik komedi Meleklerin Aşkı'nda kimler oynuyor?

Teaserların yayınlanmasıyla sosyal medya üzerinde büyük beğeni toplayan ikili şimdiden çok konuşulacağa benziyor. Dizide Melek karakterine hayat vererek, inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kızı canlandırmaya hazırlanan Gülper Özdemir, “Melek ile kendimi çok bağdaştırdım. Ben de inatçı ve adaletli bir insanım. Haksızlığa tahammül edemem” dedi.

Yağmur karakterine hayat veren Berkay Hardal ise seyirci karşısına daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam rolüyle çıkacak. Hardal, “Böylesine güzel ve eğlenceli bir projede yer almak benim için çok özel ve güzel. Rolüme hazırlanırken zorlandım. Bebekken hayatla imtihanı başlamış olan bir karakteri canlandırıyorum” diye konuştu.

Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini aile dizisinde birleştiren Meleklerin Aşkı dizisinin yayınlanan ilk tanıtımı sosyal medyada yaklaşık 1 milyon kez izlendi. Yağmur (Berkay Hardal) ve Melek’in (Gülper Özdemir) yaşayacağı fırtınalı ve eğlenceli günlerin sinyallerinin verildiği romantik tanıtım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yapımcılığını Süreç Film’in/Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Meleklerin Aşkı yakında Show TV’de başlıyor!

MELEKLERİN AŞKI GENEL KONUSU NEDİR?
Yağmurlu bir günde kapıya bırakılan Yağmur’un (Berkay Hardal) yıllar sonra Melek’le (Gülper Özdemir) karşılaştığı romantik tanıtım dikkat çekiyor. Rukiye’nin (Oya Başar) Yağmur ve Melek’i adım adım izlediği, Yağmur’un Melek’i büyük bir tehlikeden kurtardığı anlar, ikilinin yaşayacağı fırtınalı ve eğlenceli günlerin sinyallerini veriyor. Yağmur ve Melek’in çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelip, gelemeyeceği merakla bekleniyor.

Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u (Berkay Hardal) öz oğlu gibi seven Rukiye (Oya Başar), Melek (Gülper Özdemir) ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. son bölüm (Sezon finali): İntikam alındı ve Yaşar, Sam'i öldürdü! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. son bölüm (Sezon finali): İntikam alındı ve Yaşar, Sam'i öldürdü!
Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajıAybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meleklerin Aşkı Meleklerin Aşkı konusu Meleklerin Aşkı oyuncular Gülper Özdemir berkay hardal

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Talat Bulut'a bir şok daha! Yasak Elma setindeki taciz iddiası sonrası flaş karar

Talat Bulut'a bir şok daha! Yasak Elma setindeki taciz iddiası sonrası flaş karar

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti

UEFA, Galatasaray'a verdiği cezaları açıkladı!

UEFA, Galatasaray'a verdiği cezaları açıkladı!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İlginizi Çekebilir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. sezon finali fragmanı yayınlandı! (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. sezon finali fragmanı yayınlandı! (EDHO son bölüm izle)

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Avlu 9. son bölüm izle: Alp, Ecem'i öldürdü! (Avlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avlu 9. son bölüm izle: Alp, Ecem'i öldürdü! (Avlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)

Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları finalde duygusal anlar yaşadı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları finalde duygusal anlar yaşadı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. son bölüm (Sezon finali): İntikam alındı ve Yaşar, Sam'i öldürdü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. son bölüm (Sezon finali): İntikam alındı ve Yaşar, Sam'i öldürdü!

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Sen Anlat Karadeniz 21. yeni bölüm fragmanı (Sezon finali): Tahir ile Nefes, Rusya'ya kaçarken yakalanıyorlar!

Sen Anlat Karadeniz 21. yeni bölüm fragmanı (Sezon finali): Tahir ile Nefes, Rusya'ya kaçarken yakalanıyorlar!

Söz 50. yeni bölüm (Söz sezon finali): Bahar ile Yavuz ölüyor mu?

Söz 50. yeni bölüm (Söz sezon finali): Bahar ile Yavuz ölüyor mu?

Çukur 33. yeni bölüm (sezon finali) izle: Yamaç, Çukur'daki savaşı kaybediyor mu?

Çukur 33. yeni bölüm (sezon finali) izle: Yamaç, Çukur'daki savaşı kaybediyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.