Meleklerin Aşkı dizisi konusu nedir? Romantik komedi Meleklerin Aşkı'nda kimler oynuyor?

Teaserların yayınlanmasıyla sosyal medya üzerinde büyük beğeni toplayan ikili şimdiden çok konuşulacağa benziyor. Dizide Melek karakterine hayat vererek, inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kızı canlandırmaya hazırlanan Gülper Özdemir, “Melek ile kendimi çok bağdaştırdım. Ben de inatçı ve adaletli bir insanım. Haksızlığa tahammül edemem” dedi.

Yağmur karakterine hayat veren Berkay Hardal ise seyirci karşısına daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam rolüyle çıkacak. Hardal, “Böylesine güzel ve eğlenceli bir projede yer almak benim için çok özel ve güzel. Rolüme hazırlanırken zorlandım. Bebekken hayatla imtihanı başlamış olan bir karakteri canlandırıyorum” diye konuştu.

Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini aile dizisinde birleştiren Meleklerin Aşkı dizisinin yayınlanan ilk tanıtımı sosyal medyada yaklaşık 1 milyon kez izlendi. Yağmur (Berkay Hardal) ve Melek’in (Gülper Özdemir) yaşayacağı fırtınalı ve eğlenceli günlerin sinyallerinin verildiği romantik tanıtım sosyal medyada büyük beğeni topladı.