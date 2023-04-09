MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melih Gökçek'in paylaşımı ünlü isimleri isyan ettirdi! Pınar Altuğ dayanamadı

Melih Gökçek'in paylaşımı ünlü isimleri isyan ettirdi! Pınar Altuğ dayanamadı

09.04.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan İbrahim Melih Gökçek sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti. İzzet Çapa o paylaşımı sosyal medyasında paylaşıp "Seviyenin bu kadar aşağılara düştüğüne vallahi ilk defa tanık oluyorum" dedi. Çapa'nın paylaşımını gören Pınar Altuğ da dayanamadı.

Melih Gökçek'in paylaşımı ünlü isimleri isyan ettirdi! Pınar Altuğ dayanamadı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim. Gökçek son olarak "Oğlun erkek arkadaşı ile evlensin istiyorsan..." yazılı bir afişi paylaşarak tepki çekti.

MELİH GÖKÇEK YİNE GÜNDEMDE

İzzet Çapa Gökçek'in paylaşımını "Valla Melih Başkan çıta buralara da düşürülmez ki seçim kazanmak için… Hem zaten oğlunun erkek arkadaşı olduktan sonra evlense ne olur, evlenmese ne… Bu onların kararı, sen araya girmesene… Zaten bizim memlekette böyle bir kanun da yok ki yani mümkün değil… 40 yıldır aklım başımda siyaseti takip etmeye çalışırım bu ülkede… Seviyenin bu kadar aşağılara düştüğüne vallahi ilk defa tanık oluyorum" diyerek eleştiride bulundu.

ss

Yeni imajını paylaştı! "Doğal halinizi seviyorduk" Yeni imajını paylaştı! "Doğal halinizi seviyorduk"

O paylaşımı gören Pınar Altuğ dayanamayarak "Yuh" derken Melek Baykal da "Valla eğer doğruysa bu yazılan… Yuh olsun ona." diyerek tepki gösterdi.

Yeni imajını paylaştı! "Doğal halinizi seviyorduk" Yeni imajını paylaştı! "Doğal halinizi seviyorduk"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllara meydan okuyan model üstsüz pozuyla olay olduYıllara meydan okuyan model üstsüz pozuyla olay oldu
Tiktok fenomeni ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi Tiktok fenomeni ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip..."18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Pınar Altuğ ele

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

Teknik direktör, rakip futbolcunun boğazını sıktı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti! '7.2 büyüklüğünde deprem...'

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

Transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi!

İlginizi Çekebilir

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.