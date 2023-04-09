Melih Gökçek'in paylaşımı ünlü isimleri isyan ettirdi! Pınar Altuğ dayanamadı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan bir isim. Gökçek son olarak "Oğlun erkek arkadaşı ile evlensin istiyorsan..." yazılı bir afişi paylaşarak tepki çekti.

MELİH GÖKÇEK YİNE GÜNDEMDE

İzzet Çapa Gökçek'in paylaşımını "Valla Melih Başkan çıta buralara da düşürülmez ki seçim kazanmak için… Hem zaten oğlunun erkek arkadaşı olduktan sonra evlense ne olur, evlenmese ne… Bu onların kararı, sen araya girmesene… Zaten bizim memlekette böyle bir kanun da yok ki yani mümkün değil… 40 yıldır aklım başımda siyaseti takip etmeye çalışırım bu ülkede… Seviyenin bu kadar aşağılara düştüğüne vallahi ilk defa tanık oluyorum" diyerek eleştiride bulundu.

O paylaşımı gören Pınar Altuğ dayanamayarak "Yuh" derken Melek Baykal da "Valla eğer doğruysa bu yazılan… Yuh olsun ona." diyerek tepki gösterdi.