Melih Gökçek'ten Berna Laçin'e tepki çeken ifade! Hemen sildi ama... "Bu nasıl çirkinlik"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, aralarında Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gülşen, Mustafa Sandal, Fazıl Say, Ezgi Mola ve Murat Boz'un bulunduğu sanatçıları zaman zaman hedef alıyor.

Gökçek son olarak Berna Laçin'e çok sert bir ifadede bulundu. Geçmiş yıllarda da Berna Laçin'i hedef tahtasına koyan Gökçek Onedio'nun haberine göre öyle bir paylaşımda bulundu ki görenler şoke oldu.

Gökçek paylaşımında "Berna Laçin demiş ki; bir fa..şeyi canlandırmak çok isterim. Bu konuda gerçekten iddialıyım. İyi oynayacağımdan eminim. Ne dersiniz Berna Laçin fa..şeliği becerir mi?" yazdı.

Gökçek'in sildiği paylaşıma "Bu nasıl bir çirkinlik", "Aklım almıyor bu nasıl bir yorum" eleştirileri yağdı.





