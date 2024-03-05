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  4. Melih Gökçek'ten Berna Laçin'e tepki çeken ifade! Hemen sildi ama... "Bu nasıl çirkinlik"

Melih Gökçek'ten Berna Laçin'e tepki çeken ifade! Hemen sildi ama... "Bu nasıl çirkinlik"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.03.2024 12:19
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Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek sosyal medya paylaşımıyla büyük tepki çekti. Gökçek Berna Laçin'e f..işelik göndermesi yapıp paylaşımı hemen sildi silmesini ama sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı.

Melih Gökçek'ten Berna Laçin'e tepki çeken ifade! Hemen sildi ama... "Bu nasıl çirkinlik"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, aralarında Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan, Gülşen, Mustafa Sandal, Fazıl Say, Ezgi Mola ve Murat Boz'un bulunduğu sanatçıları zaman zaman hedef alıyor.

Gökçek son olarak Berna Laçin'e çok sert bir ifadede bulundu. Geçmiş yıllarda da Berna Laçin'i hedef tahtasına koyan Gökçek Onedio'nun haberine göre öyle bir paylaşımda bulundu ki görenler şoke oldu.

Gökçek paylaşımında "Berna Laçin demiş ki; bir fa..şeyi canlandırmak çok isterim. Bu konuda gerçekten iddialıyım. İyi oynayacağımdan eminim. Ne dersiniz Berna Laçin fa..şeliği becerir mi?" yazdı.

Ekran-Alıntısı

Gökçek'in sildiği paylaşıma "Bu nasıl bir çirkinlik", "Aklım almıyor bu nasıl bir yorum" eleştirileri yağdı.

Chef GPT


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Melih Gökçek ele aktan
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