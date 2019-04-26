Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir devam eden Ankara'daki 'hafriyat kamyonu geliri' tartışmasını Twitter üzerinden sürdürüyor.
Sık sık sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, Fox TV Ana Haberi sunan gazeteci Fatih Portakal'ı aradı.
Canlı yayında Gökçek'in kendisini aradağını açıklayan Fatih Portakal, Melih Gökçek'in söz konusu iddialarla ilgili söylediklerini aktardı.
MELİH GÖKÇEK'TEN FATİH PORTAKAL'A TEŞEKKÜR
Fatih Portakal'ın açıklamalarının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökçek, Portakal'a teşekkür etti.
NE OLMUŞTU?
Bir televizyon programına konuk olan AK Partili Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, görevi devraldığı Melih Gökçek ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin Gökçek döneminde aylık 30 bin Türk Lirası olduğunu, göreve geldikten sonra ise bu rakamın ortalama 15 milyon TL'ye yükseldiğini söylemişti.
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