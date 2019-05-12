Mynet Trend

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti! Ahmet Hakan paylaştı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.05.2019 08:51 | Son Güncelleme

Gazeteci Ahmet Hakan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Her şey güzel olacak" tweetini paylaştı.

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti! Ahmet Hakan paylaştı

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararı sonrası partiler çalışmalarına hız verirken, adayların kampanyalşarıyla ilgili de sosyal medyada 'paylaşım savaşları' başladı.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" sözleri geniş kesimlerde yankı bulurken, gazeteci Ahmet Hakan'ın paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

AHMET HAKAN PAYLAŞTI, SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Ahmet Hakan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2015 yılında paylaştığı "Sevgili twit alemi... İnşallah herşey çok güzel olacak... bekleyin..." tweetini retweetledi.

Hakan'ın paylaşımı kısa sürede olay olurken, çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

melıh gokcek

PARTNER'Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor''Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor'
Polis her yerde onu arıyor! Araçtan inip dehşet saçtı!Polis her yerde onu arıyor! Araçtan inip dehşet saçtı!
Demirağ'a darp olayında yeni gelişme!Demirağ'a darp olayında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet hakan melih gökçek Her Şey Çok Güzel Olacak ekrem imamoğlu

En Çok Okunan Trend Haberler

Gece yarısı dehşet! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu!

Gece yarısı dehşet! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu!

İzmir'de ortalık savaş alanına döndü!

İzmir'de ortalık savaş alanına döndü!

Nesli tükeniyor ve üst düzeyde korunuyor! Hatay'da görüntülendi

Nesli tükeniyor ve üst düzeyde korunuyor! Hatay'da görüntülendi

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Anlayana tabi..
saf değiştirdi çaktırmıyor gökçek seni gidi seni
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araçtan inip pompalı tüfekle rast gele ateş açtı! Polis her yerde onu arıyor!

Polis her yerde onu arıyor! Araçtan inip dehşet saçtı!

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a darp olayında yeni gelişme!

Demirağ'a darp olayında yeni gelişme!

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayınladı! Bugünden itibaren...

Meteoroloji son raporunu yayınladı! Bugünden itibaren...

Gece yarısı dehşet! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu!

Gece yarısı dehşet! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu!

İstanbul sağanak yağmurun etkisi altında

İstanbul sağanak yağmurun etkisi altında

Cezaların düzeltileceğini duyan vatandaş sevinçten sokağa döküldü

Cezaların düzeltileceğini duyan vatandaş sevindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.