Melih Gökçek'ten 'masöz' iddialarına yanıt!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Anket AŞ üzerinden işe alınan Moldova uyruklu Ana Antanova isimli masözün, Melih Gökçek döneminde 5 yıl boyunca başkanlık konutunda çalıştırıldığı iddia edildi. İddiaya göre olay, mevcut Ankara Büyükşehir Beledite Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin müfettişlere şirkette yaptırdıkları incelemeyle anlaşıldı.

MELİK GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA



Melih Gökçek, iddialarla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün (dün) medyaya bir haber düştü. Moldovalı Anket AŞ’de çalışan tercüman bir kadına diplomasında ‘Öğretmen manuel terapist’ yazdığı için ‘Masör Gökçek’in evinde çalışıp, Anket AŞ’den maaş aldı’ diye uydurma bir haber yaptırdılar. Akıllarınca söylediklerine insanları inandırmak için, ta şubat 2018’de işten atılan bu kadın hakkında Anket AŞ 25 Kasım 2019 tarihli düzmece tutanak tutup,suçlama yaptı. Madem çalışmadı niye anlaşarak parasını verdiniz. Sözleşme Şubat 2018’de feshedilirken, o tarihte Gökçek yoktu. Benim parasını belediyeden verip yanımda bir masör çalıştırmam haysiyetsizliktir. Bunu söyleyip ispat etmeyenlerde haysiyetsizin en önde gidenleridir. İddianızı kadın atıldıktan 1.5 sene sonra tutulan zabıtla mı ispat edeceksiniz? Göreve geleli 9 ay oldu. Olayı yeni mi gördünüz? Bu iftirayı atan kişi Anket Genel Müdürü Selçuk Çoşkun. Selçuk Coşkun kim? Yurtdışına kaçan bir FETÖ’cünün işlerini takip eden kişi. 68 yaşında namusuyla çalışan, iki torun sahibi ve Türkiye’ye geldikten sonra Müslüman olan biri hakkında ahlaksızca yakıştırma yapmak ancak, ahlaksızlığı kendine meslek edinmiş iftiracılara yakışır. Twitter’da ve medyada ahlaksızca yorum yapan herkesle mahkemede hesaplaşacağız.”





