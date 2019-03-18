Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımıyla ilgili açıklama

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından, katliamcının mesajlarında Ayasofya'ya da yer vermesi büyük tepki çekti. Şarkıcı Yıldız Tilbe de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu. Tilbe paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ayasofya ibadete açılsın. Ayasofya'nın öyle kapalı kalması için hiçbir sebep yok, fakat ibadete açılması için başta Fatih Sultan'ın vasiyeti ve Müslüman aleminin isteği ve bir sürü sayamadığım nedenden dolayı ibadete açılmalı. Açılsın, izin mi alacağız. Valla bak, büyük bir törenle açalım, bütün ülkelerin büyükleri gelsin, yemekler dağıtılsın , Kuran-ı Kerim okunsun, çok güzel olur. Bütün Osmanlı'nın ve gelmiş geçmiş bütün vatan şehitlerinin ruhu şad olur"

MELİH GÖKÇEK'TEN PAYLAŞIMLARA DESTEK GELDİ



Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımlarına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten de destek geldi.

Melih Gökçek'in açıklaması şöyle:

"Yıldız Ti̇lbe, bayan sanatkârların gözü en karası, en yi̇ği̇di̇... Doğru bi̇ldi̇ği̇ni̇ söylemekten zerre çeki̇nmeyecek kadar cesur. İşte Ayasofya i̇çi̇n söyledi̇kleri̇ ve tepki̇ koyanlara verdi̇ği̇ cevap... Alkışları hak ettin yi̇ği̇t sanatçı, herkes alkışlasın lütfen."

YILDIZ TİLBE BAYAN SANATKÂRLARIN GÖZÜ EN KARASI, EN YİĞİDİ...

DOĞRU BİLDİĞİNİ SÖYLEMEKTEN ZERRE ÇEKİNMEYECEK KADAR CESUR.

İŞTE AYASOFYA İÇİN SÖYLEDİKLERİ VE TEPKİ KOYANLARA VERDİĞİ CEVAP...

ALKIŞLARI HAKKETTİN YİĞİT SANATÇI????????????????????????????????????????

HERKES ALKIŞLASIN LÜTFEN???????????? pic.twitter.com/wMigJ3QWGO — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 17 Mart 2019



