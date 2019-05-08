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Melih Gökçek'ten Yusuf Güney'e destek!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün "Her şey çok güzel olacak" diye tweet atan sanatçılara tepki gösterilmemesini eleştiren Yusuf Güney'e destek verdi.

Melih Gökçek'ten Yusuf Güney'e destek!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün kişisel Instagram hesabında "Bana şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür kalmadı. 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz, ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz?" diye yazan Yusuf Güney'e destek çıktı.

"Yusuf Güney de sanatkar" diyen Gökçek'in paylaşımı binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi sonrası mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, "Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti" demişti.

İmamoğlu'nun bu ifadesi sonrası çok sayıda sanatçı, Twitter hesaplarında "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yapmıştı.

Bu sanatçıların paylaşımlarının yer aldığı bir görseli Instagram hesabında paylaşan Yusuf Güney de şunları yazmıştı

"Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür ve tehdit kalmadı... 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz hani herhangi bir tepki falan görmedim, okumadım, sanata biraz saygı lütfen... Herkesin görüşüne saygım sonsuzdur, aynı anlayışı, hoşgörüyü de sizden bekliyorum, saygılar."


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Yusuf Güney kim ki? İlk defa adını duydum, bu durumu fırsata çevirmek isteyen matikçi galiba
yürü git lan şehit ailelerinin yanında olmuş
zaten sen bir polemiğe atlamasan milletce sasariz
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