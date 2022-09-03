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Melike Şahin'in konserinde Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu sahne önünde karşılıklı göbek attı

03.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike Şahin, Eylül ayı konserleri kapsamında açılışını yaptığı İstanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Konuk olarak katıldığı görülen Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu ikilisi, danslarıyla geceye damga vurdu. O anlar böyle görüntülendi.

Erşan Kuneri’ dizisinde birlikte rol alan Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu, gündemdeki yerlerini koruyor. İkilinin İskoçya'ya gitmesinin ardından sosyal medyada en konuşulanları arasına yer aldı. Yılmaz ve Kaygılaroğlu'nun İskoçya'nın milli kıyafeti kilt giyerek verdikleri poz çok beğenilmişti.

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Yılmaz ve Kaygılaroğlu, Melike Şahin'in sahne aldığı konserde yeniden bir araya geldi. 'Fesuphanallah' şarkısının söylendiği sırada ikili karşılıklı oynarak şarkıya eşlik etti. O anlar, konseri izlemeye gelen seyirciler tarafından böyle görüntülendi.

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