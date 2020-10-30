Melikşah ve Bartu ile Mücbir Sebepler yeniden başlıyor!

Koronavirüs salgının ilk dönemlerinde sokağa çıkma yasakları ve karantina dönemi devam ederken bir Instagram canlı yayını ile başlayan ve ardından çığ gibi büyüyerek en çok konuşulan Instagram canlı yayın programı haline gelen Mücbir Sebepler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir izleyiciler tarafından Melikşah ve Bartu ile Mücbir Sebepler başlayacak mı soruları soruluyordu. İzleyenleri kahkahalara boğan canlı yayınlar yeniden başlıyor. Peki, Mücbir Sebepler ne zaman? İşte detaylar…

MELİKŞAH VE BARTU İLE MÜCBİR SEBEPLER 2. SEZON

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın karantina sürecinde Instagram üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayınlar kısa sürede bir programa dönüşmüş ve çok sayıda Instagram kullanıcısı tarafından ilgiyle takip edilmeye başlanmıştı. Pek çok ünlü ismin de zaman zaman canlı yayınlara konuk olmasıyla beraber program en çok konuşulanlar arasında yerini almayı başarmıştı. Canlı yayın programlarına ara verilmesinin ardından pek çok Instagram kullanıcısı, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş tarafından yapılacak olan canlı yayınları beklemeye başlamıştı. Güzel haber Bartu Küçükçağlayan’ın Instagram hesabından yaptığı video paylaşımı ile geldi.